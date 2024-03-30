بمناسبة عيد الطالب الـ 74… اتحاد الطلبة يطلق مسابقة (فرصة 2024) لدعم المشاريع الريادية

دمشق- تشرين:

بمناسبة عيد الطالب العربي السوري الرابع والسبعين أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية والجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب النسخة الثالثة من مسابقة “فرصة 2024” السنوية، والتي تهدف إلى دعم الشباب الريادي الطموح عبر مساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية ربحيّة، تُساهم في تعزيز النموّ الاقتصادي في سورية.

وأوضح الاتحاد أن النسخة الثالثة من المسابقة، والتي تأتي تحت شعار ” ابدأ.. لكل مجتهد فرصة” تستهدف أصحاب الأفكار الخلاقة والمشاريع الريادية المبتكرة ذات الصلة بالتكنولوجيا والتنمية والتعليم.

وبين الاتحاد أن قيمة الجوائز الإجماليّة لهذه النسخة تبلغ 150 مليون ليرة سورية، ستوزع بالتساوي على الفئات الثلاث مشيراً إلى الجهات الداعمة للمسابقة وهي شركة سيريتل وبنك سورية الدولي الإسلامي وشركة أجنحة الشام للطيران، وشركة إندومي بصفتهم رعاة رسميين للمسابقة، وبمشاركة كل من تطبيق “بي أوردر” كشريك تدريب وشركة “ابتكار” الإعلانية كشريك إعلاني.

ولفت الاتحاد إلى أن هذه النسخة من مسابقة “فرصة” تأتي تتويجاً للنسختين السابقتين، والتي نجح فيها المشاركون بإطلاق مشاريعهم الريادية بعد أن كانت مجرد أفكار، وذلك من خلال التدريب والإشراف الذي حصلوا عليه، فتحوّلت مشاريعهم إلى شركات ريادية تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي ما يقارب ملياري ليرة سورية.

وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل في المسابقة بدءاً من اليوم عبر الرابط الإلكتروني المخصص والوارد على صفحات الاتحاد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ولغاية العشرين من شهر نيسان المقبل.