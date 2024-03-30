الرئيس الأسد في يوم الطالب العربي السوري: كلٌ عام وأنتم شُعلة الوطن

“فخورون بكلّ #طالب سوريّ يحملُ وهجَ وطنه، متقداً بالعلم والإبداع والعطاء، فأثبتَّ بوعيه وانتمائه وفكره أنه الجيلُ الحقيقي القادر على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات، والنهوض برسالة العلم والمعرفة نحو مواقع التقدم والبناء والإنتاج.

تحيةً خالصة لمن يتمسّكون بهويتهم ويكتبونَ مستقبلَ الوطن واعداً قوياً منتجاً، يهبونَ بفكرهم ووعيهم ومبادراتهم روح الانتماء والريادةِ والنجاح”.

الرئيس بشار الأسد

يومُ الطالب العربي السوري 30 آذار

كلٌ عام وأنتم شُعلة الوطن