تشكل ضغوطاً مباشرة على تكاليف الإنتاج.. صناعيو القطاع الكيميائي يطالبون بتخفيض أسعار الكهرباء

دمشق – ماجد مخيبر:

استعرض صناعيو القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الصناعي وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية حيث جاء في مقدمتها؛ ارتفاع أسعار الكهرباء والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من القدرة على المنافسة، سواء على الصعيد المحلي أو في الأسواق التصديرية.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري، أوضح خلال الاجتماع وبحضور رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية أنه تمت مناقشة موضوع رفع سعر الكهرباء مع وزير الكهرباء، مشيراً إلى الأثر السلبي والكبير على الصناعة بشكل عام، كما أكد المصري أنه سيتم توجيه كتاب للسيد رئيس مجلس الوزراء من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية لتخفيض سعر كيلو الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار، منوهاً بأن ارتفاع الأسعار يشكل ضغوطاً مباشرة على تكاليف الإنتاج، وخاصة للمنشآت التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير.

وفي سياق آخر تدارس رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية مشاركة القطاع الكيميائي في معرض الصادرات السورية “اكسبو سورية” والذي من المقرر إقامته على أرض مدينة المعارض في دمشق خلال أيلول من هذا العام والذي سيكون متزامناً مع معرض موتكس، حيث بين حسام عابدين رئيس القطاع الكيميائي أهمية المشاركة في المعرض الذي سيستقطب عدداً كبيراً من رجال الأعمال، مشيراً إلى أنه سيكون بمنزلة انطلاقة جيدة لإقامة معارض أخرى تخصصية وتصديرية للقطاع الكيميائي.

وفي تفاصيل الاستعداد للمشاركة سيتم تقسيم القطاع الكيميائي الى مجموعات لمعرفة القطاعات المترابطة مع بعضها، والتي من الممكن أن تكون متكاملة مع صناعات أخرى، وتم أخذ رأي رؤساء اللجان الفرعية بهذا الأمر، وتم تقسيم القطاعات وتسمية ممثل عن كل مجموعة وتشكيل لجنة متابعة للتنسيق بكل ما يتعلق بهذا المعرض وتسمية سامر العظمة رئيساً لها وعضوية كل من محمود المفتي، عبد الرزاق الشحرور، علاء الحلبي، محمد البوشي، محمود الكوري.