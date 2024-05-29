تركيز أميركي- دولي على رفح ومعبرها.. كيف يمكن احتواء «النيران» الإسرائيلية؟.. اتصالات مستمرة لضبط مسار انفلت وأعاد المنطقة إلى وضعية المخاطر الشديدة

تشرين – مها سلطان:

ما بين خطر داهم «رفح» وخطر مؤجل «الشمال» أو لنقل محسوباً بمعايير دقيقة.. تستمر المنطقة على وقع المخاوف ذاتها من انفلات غير محسوب، أو لا يمكن احتواؤه، وذلك من نوعية الاشتباك «المصري- الإسرائيلي» الإثنين الماضي في رفح والذي راح ضحيته جندي مصري، وإذا كان الجانب المصري أبدى ضبطاً للنفس ومسؤولية كبيرة للحيلولة دون عدم اتساع تداعيات الاشتباك، فإنه في الوقت ذاته يتعامل مع هذا الاشتباك وما بعده، بما يسهم في تعزيز احتمالات الحل والتهدئة، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكه بالثوابت السيادية فيما يخص معبر رفح، يأتي هذا فيما تستمر الاتصالات للأطراف المعنية للوصول إلى تهدئة كاملة بين مصر والجانب الإسرائيلي بما يخص الاشتباك، من دون أن يعني ذلك انتفاء احتمالات عدم تكراره، أو ألا يكون هذا الاشتباك حاضراً في كل ما يتعلق بالدور المصري.

المنطقة عادت إلى وضعية الخشية من انفلات غير محسوب سواء على جبهة رفح أم جبهة الشمال.. علماً أن أي انفلات سيجعل الجبهتين على المستوى ذاته من المخاطر الإقليمية

عملياً، لم يتم تبريد هذا الاشتباك بعد، فما زالت هناك اعتبارات على المستوى الشعبي، وما زالت أيضاً الاتصالات قائمة، ويبدو أن مسألة معبر رفح ستكون محل زخم وتركيز أميركي- أوروبي، سعياً لنزع فتيل أي تصعيد «في المستقبل» من النوع الذي يمكن أن يخرج عن السيطرة، سواء لناحية ترتيبات «كامب ديفيد» من جهة.. أو على المستوى الإقليمي من جهة ثانية.

وفد أميركي جديد إلى مصر

وفي إطار هذه السعي الأميركي- الأوروبي، من المرتقب أن يصل إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة وفد أميركي رفيع المستوى لمناقشة آليات إعادة فتح معبر رفح مجدداً، هذه المفاوضات التي سيجريها الوفد الأميركي « بين مصر والجانب الإسرائيلي» لها أهمية كبيرة، ولها حساسيتها، وتحظى بترقب شديد في ظل كل ما يُطرح في الآونة الأخيرة من مقترحات أميركية -«وأوروبية» فيما يخص رفح ومعبرها، ومجمل قطاع غزة، وهي مقترحات لا بد أن الوفد الأميركي سيناقشها مع الجانب المصري.. علماً أن مصر سبق وأعلنت رفضها مقترحات أميركية تضمنت وجود شركة أميركية لإدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، أو أن تكون هذه الإدارة للجانب الإسرائيلي.

في المرحلة المقبلة ستكون مسألة رفح محل زخم وتركيز أميركي- أوروبي سعياً لنزع فتيل أي تصعيد في المستقبل من النوع الذي يمكن أن يخرج عن السيطرة

ومن غير المعلوم حتى الآن طبيعة المقترحات التي يحملها الوفد الأميركي «في ضوء الاشتباك آنف الذكر»، حيث يسود الاعتقاد بأن هذا الاشتباك لا بد أن يكون ذا تأثير فيما يخص المسعى الأميركي، وعليه فقد تتركز الضغوط الأميركية في المرحلة المقبلة على الكيان الإسرائيلي، خصوصاً أن الجانب المصري لا يبدو راضياً عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم «كحالة التفافية مؤقتة» في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، فهذا ليس حلاً يرضي الجانب المصري ولا ينزع فتيل التصعيد مستقبلاً.

في كل الأحوال فإن المسعى الأميركي، بقديمه أو جديده، يبقى مرهوناً بالجانب الإسرائيلي، لناحية قبوله بما يُطرح، أو لناحية امتناعه عن القيام باستفزازات أو افتعال حوادث تُبقي مسألة رفح في المربع الأول.

القنبلة.. أميركية

في الأثناء، كشف تحليل أجرته شبكة «سي إن إن» الأميركية أن نوع أو مصدر القنبلة، التي قصف بها الكيان الإسرائيلي مخيماً للنازحين في رفح، هو قنبلة أميركية، حيث راح ضحيتها عشرات النازحين بين شهيد وجريح.

وحددت «سي إن إن» الموقع الجغرافي لمقاطع فيديو تظهر خياماً مشتعلة بالنيران في أعقاب الغارة الإسرائيلي على المخيم، وبعد المطابقة يظهر في الفيديو ذيل قنبلة أميركية الصنع من طراز GBU-39، وفقاً لـ4 خبراء في الأسلحة المتفجرة قاموا بمراجعة الفيديو لـ«سي إن إن».

يشار إلى أن الرأس الحربي التقليدي GBU-39 يمتلك حمولة متفجرة تبلغ 17 كغ وتتطابق الأرقام التسلسلية الموجودة على البقايا مع تلك الخاصة بشركة مصنعة لأجزاء GBU-39 ومقرها في كاليفورنيا، وهو دليل إضافي على أن القنابل تم تصنيعها في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات الإسرائيلية حملات المداهمة والاعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية، وبصورة تتوسع كل يوم، لتتركز اليوم في مدينة نابلس وجنوب وشمال مدينة طولكرم، وقلقيلية، والخليل، وطوباس

جبهة الشمال

على جبهة الشمال، ما زالت المقاومة اللبنانية/ حزب الله، توسع عملياتها كماً ونوعاً ضد الكيان الإسرائيلي، وبما ينقل المواجهات في كل مرة إلى مرحلة ردع جديدة لمصلحة جبهات الإسناد.

فقد أعلن حزب الله اليوم الأربعاء استهداف تجهيزات تجسسية مُستحدثة في موقع «الراهب» الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها، وكذلك استهداف جنود إسرائيليين في موقع «بياض بليدا»، وقال الحزب في بيان: «بعد متابعة وترقب في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود الإسرائيليين داخل الموقع تم استهدافهم بقذائف المدفعية وإصابتهم إصابة مباشرة».

وفد أميركي إلى القاهرة في الأيام المقبلة فيما «حادث» الاشتباك في رفح لم يتم تبريده بصورة كليّة.. واحتمالات التقدم في مسألة رفح ضعيفة رهناً بالعرقلة الإسرائيلية المتواصلة

وفي وقت سابق أعلن الحزب استهداف 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم اعتراضه «هدفاً جوياً مشبوهاً فوق المجال البحري في منطقة رأس الناقورة من دون تفعيل إنذارات».

وحتى صباح اليوم، واصلت الجيش الإسرائيلي «إلقاء القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري والخط الأزرق».

بالتزامن، تعرض موقع للجيش اللبناني عند أطراف بلدة «علما الشعب» لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي عبر بنادق آلية، من دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وحسب التقارير الإخبارية، تم اطلاق رشقات رشاشة من أسلحة متوسطة من موقع حانيتا الإسرائيلي باتجاه أحد مواقع الجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة وادي حسن عند أطراف بلدتي الجبين وشيحين في جنوب لبنان.

يأتي ذلك غداة قيام متزعم حكومة الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة المناطق الشمالية، زاعماً أنه ملتزم بإعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال «بينما المسألة هنا لا تتعلق بالالتزام بقدر ما تتعلق بالقدرة على تحقيق ذلك، وربطها بما يسميه نتنياهو نصراً كاملاً، وهذا ما لن يتحقق للكيان، وتالياً عاجلاً أم آجلاً سيكون نتنياهو مضطراً لبلع التزاماته».

مسار الهدنة

على مسار الهدنة واتفاق التبادل، قال موقع «أكسيوس» الأميركي: إن الاقتراح المكتوب الذي قدّمه الكيان الإسرائيلي للوسطاء يتضمن «الاستعداد للتحلي بالمرونة» بخصوص تبادل الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار، لناحية العدد في المرحلة الأولى من الاتفاق، إضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حركة حماس بـ«الهدوء المستدام» في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل. وحسب أطراف أجنبية مشاركة في المفاوضات فإن توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيجعل المحادثات صعبة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

الجزائر ومجلس الأمن

وعلى صعيد المعركة الدولية نصرةً للشعب الفلسطيني، دعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل المسؤولية تجاه الكيان الإسرائيلي الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء.. في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين في رفح.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، أعرب بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن أمس بطلب عاجل من بلاده، عن «إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة، التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال.

وأشار بن جامع إلى أن «هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح»، مشدداً على أن «أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانوناً، وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفاً فيه».

وأضاف: إن «مجلس الأمن مكلف بموجب الميثاق نفسه تقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية».

كما دعا أعضاء المجلس إلى تحمّل مسؤوليتهم، مشدداً على أن «الاحتلال ينبغي ألا يكون استثناء»، وأضاف: أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا؟