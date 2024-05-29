تخريج دفعة جديدة من ضباط قوى الأمن الداخلي

احتفل اليوم في كلية الشرطة بدمشق بتخريج دفعة جديدة من ضباط قوى الأمن الداخلي.

وفي كلمة له خلال الحفل قال وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون: إن تخريج هذه الدفعة يأتي في الذكرى التاسعة والسبعين لملحمة البرلمان العظيمة والتي تشع ومضاتها إشراقاً وعزة ومجداً، مشيراً إلى أن الخريجين يشكلون النسيج الجديد لقوى الأمن الداخلي المدعم بالتدريب والتأهيل القادر على البذل والعطاء والتضحية والفداء في سبيل عزة السوريين وكرامتهم وأمنهم وأمانهم.

وأضاف الوزير الرحمون: إن الخريجين تم إعدادهم وتأهيلهم ليدخلوا ميادين الشرف والعطاء والأمانة من خلال أدائهم الأمثل لمهامهم الأمنية والخدمية للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وصون كراماتهم وحرياتهم، منوهاً بالجهود التي بذلتها الكلية وكوادرها من مدربين والذين حرصوا على تدريب الخريجين ليكونوا على أتم الجاهزية وقادرين على حمل رسالة الأمان والاستقرار بكل جدارة واقتدار.

من جانبه أشار مدير كلية الشرطة العميد غسان الحارسي إلى أن الكلية حرصت منذ تأسيسها على إعداد أجيال متعاقبة من الضباط ذوي الكفاءات العالية من خلال برامج تدريبية احترافية تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الأمنية لمكافحة الجريمة والحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه، منوهاً بما توليه وزارة الداخلية من اهتمام لإعداد رجل الشرطة المؤهل والقادر على أداء مهامه بصورة مشرفة تجسد شعار الشرطة في خدمة الشعب.

تخلل الحفل عروض عسكرية ورياضية ومراسم أداء القسم للخريجين، كما قدم الوزير الرحمون ومدير الكلية شهادات التقدير للخريجين الأوائل.

حضر حفل التخريج رئيس شعبة الأمن السياسي، ومعاونا وزير الداخلية، وقائدا شرطة محافظتي دمشق وريفها، ومديرو الإدارات المركزية، وعدد من الضباط.