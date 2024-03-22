40 قتيلاً على الأقل جراء هجوم إرهابي استهدف مجمعاً تجارياً قرب موسكو

قتل 40 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة داخل مجمع كروكوس التجاري قرب العاصمة الروسية موسكو.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان إن 40 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 100 كحصيلة أولية للهجوم الإرهابي، مشيراً إلى أن قوات خاصة تتعامل مع تداعيات هذا الهجوم وتواصل إجراء عمليات بحث وتفتيش في المكان.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن مسلحين مجهولين اقتحموا الطابق الأرضي من المجمع وفتحوا النار من أسلحة آلية على الزوار وعمال المركز التجاري وألقوا القنابل كما اقتحموا قاعة كانت تستضيف حفلاً موسيقياً يشارك فيه الآلاف وأطلقوا النار وألقوا القنابل أيضاً ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى اندلاع النيران في المبنى.

بدورها قالت وزارة الخارجية الروسية إن الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري مأساة رهيبة وجريمة بشعة تستلزم من المجتمع الدولي بأسره إدانتها.