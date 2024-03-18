منتخبنا الشاب في الأردن يواجه اليابان غداً.. وناشئونا في قطر اليوم

تشرين – سامر اللمع:

باشر منتخبنا الوطني تحت 20 عاماً معسكره الخارجي في العاصمة الأردنية عمّان من خلال حصة تدريبية مسائية جرت على أرضية ملعب خريبة السوق مساء أمس الأحد، شهدت حضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء الحارس مكسيم صراف الذي التحق بالبعثة فجر اليوم الاثنين.

ويضم منتخبنا في معسكر الأردن اللاعبين: عمرو سويدان، زين محمود، مكسيم صراف، محمود العمر، عبدالله بطل، أحمد كالو، عبدالرحمن عرجة، زين جنيات، حمزة حاج ديبو، حسن محمود، رشيد بلو، ممدوح وردة، زكريا سلامة، أنس دهان، أحمد صوفي، ذو الفقار تيشوري، محمد مصطفى، آلاند عبدي، همام محمود، أحمد سقعان، مجد رمضان، عبدالرحمن الميهي، غيث محرز، كاوا عيسى.

منتخبنا الوطني بقيادة المدرب محمد عقيل سيواجه المنتخب الأردني غداً الثلاثاء، والياباني يوم السبت في ختام المعسكر.

ويأتي هذا المعسكر ضمن إطار تحضيرات شباننا لبطولة غرب آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية أواخر شهر حزيران القادم.

وفي الأمس وصلت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكر تدريبي تتخلله مباراتان وديتان مع أكاديمية أسباير.

وأجرى المنتخب بعد وصوله تمريناً خفيفاً في صالة التمرينات الرياضية في الأكاديمية، بالإضافة إلى درس نظري في قاعة الاجتماعات.

وأقيمت حصة تدريبية مسائية على ملاعب جامعة، تحضيراً للمواجهة الأولى أمام منتخب أكاديمية أسباير لمواليد 2008 التي ستقام اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دمشق.