هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 58 مم في الحفة باللاذقية

تشرين:

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 58 مم في الحفة باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظة اللاذقية: صلنفة 36 مم وكسب 14 مم والمزيرعة 25 مم والقرداحة 22 مم والحفة 58 مم والقطيلبية 7.7 مم وواداي قنديل 8 مم ومطار اللاذقية الدولي 12 مم، وبوقا 4.5 مم والبهلولية 9 مم واللاذقية المدينة 1 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 23.5 مم والشيخ بدر 18 مم ومشتى الحلو وبانياس 10 مم ودريكيش 16 مم وصافيتا 7 مم، وحمام واصل 15 مم والصفصافة 9 مم وطرطوس المدينة 2 مم.

– محافظة حماة: الرصافة 16 مم ووداي العيون 21 مم ومصياف 14 مم وعين حلاقيم 15 مم وربعو 5 مم وحر بنفسه 4 مم، ومحردة والسلمية 1 وكفرزيتا وحماة 2 مم.

– في منطقة الغاب شطحة 25 مم وعين الكروم 10 مم والكريم 16 مم وأفاميا والسقيلبية 3مم.

– محافظة حمص: الناصرة 24 مم ومرمريتا 25 مم وشين 7 مم وقلعة الحصن 13 مم والعريضة 5 مم وتلكلخ 4 مم، وتل دو 5.6 مم والرستن 3 مم.

– محافظة إدلب: جسر الشغور 5.5 وأرمناز 6 مم، وإدلب 5 مم وأبو الظهور 2 مم.

– محافظة القنيطرة: حضر 1 مم.