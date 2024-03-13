الشخير عامل خطر للإصابة بمشكلات صحية خطرة

تشرين:

الشخير هو حالة شائعة تؤثر في جودة النوم، وتحدث عندما يكون تدفق الهواء عبر الأنف والفم غير طبيعي، وقد يكون الشخير علامة على حالة أكثر خطورة تسمى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

ويمكن للشخير الاعتيادي أن يشكّل عامل خطر للإصابة بمشكلات صحية خطرة، بما في ذلك انقطاع التنفس أثناء النوم الذي يسبّب العديد من المشكلات، ويستمر من بضع ثوان إلى دقيقة أثناء النوم بسبب انسداد جزئي أو كلي في مجرى الهواء.

وتشير الأبحاث والدراسات إلى أن إلى الشخير المزمن قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية الخطرة، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني. وفقاً لما ذكره موقع «Very well health».

وتشمل الأضرار الصحية التي قد يسببها الشخير لصحة الجسم ما يلي:

– السكتة الدماغية والتمزق بالأوعية الدموية: يزيد الشخير من خطر السكتات الدماغية نتيجة لانسداد وتمزق الأوعية الدموية، دراسة أجريت في الصين أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير كانوا أكثر عرضة للسكتات الدماغية الناجمة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ.

– أمراض القلب: يزيد الشخير من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة مثل النوبات القلبية وقصور القلب. فقد يؤدي الشخير المستمر إلى تضعف الشرايين في الدماغ وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

– انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم: قد يشير الشخير المصحوب بتوقف التنفس إلى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهو حالة خطرة قد تؤثر في القلب والأوعية الدموية. وينصح بمعالجة هذه الحالة فوراً.

– ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤثر الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم في مستويات ضغط الدم، وقد يزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم لديك.

ومن الممكن أن تؤدي تلك المشكلات الصحية في بعض الأحيان إلى الوفاة.

من جانبها، حذّرت الاختصاصية الروسية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أناستاسيا غلومادو من أن الشخير قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطرة.

وقالت الطبيبة: الشخير هو علامة على وجود مشكلة مرضية تدعى انقطاع التنفس القصير أثناء النوم أو ما يسمى انقطاع النفس الانسدادي، ويمكن أن تكون هذه المشكلة مرتبطة بالسمات التشريحية لبنية البلعوم، مشيرة إلى أنه عند ظهور العلامات الأولى للشخير يجب على الشخص التوجه إلى الطبيب المختص لتشخيص وعلاج الشخير، حيث وحده من يستطيع تحديد السبب الدقيق للشخير، وأن العلاج في بعض الحالات قد يكون بسيطاً جداً، كتغيير وضعية النوم مثلاً.