الساحل والوحدة يفاجئان حطين والطليعة في الدوري الممتاز

تشرين – سامر اللمع:

مفاجأة من العيار الثقيل حققها نادي الساحل بقيادة مدربه الجديد محمد الشديد تمثلت بالفوز الثمين على حطين وصيف الدوري وبثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ملعب الباسل في اللاذقية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

أصحاب الأرض بدؤوا التسجيل أولاً عبر المحترف يارارا لكن الضيوف أمطروا شباك الحيتان بثلاثية تناوب عليها كل من بشراء ديار بكرلي وخالد كوحلي ومحمد الحسن في الدقائق 36 و48 و65 وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها تمكن محمد قلفاط في د90 من تقليص الفارق وانتهى اللقاء بثلاث نقاط ربما تعد الأهم للساحل في الدوري لأنها جاءت في الوقت المناسب.

وحقق الوحدة في ملعب الجلاء بدمشق بعد طول انتظار فوزاً غالياً على الطليعة بثلاثية بيضاء أنعشت آماله في الابتعاد قليلاً عن منطقة شبح الهبوط.

سجل الأهداف ماهر دعبول في د10 من ركلة جزاء وعزز أنس بوطة تقدم فريقه بعد 4 دقائق فقط من الهدف الأول وفي الشوط الثاني في د55 اختتم يحيى الكرك مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث للبرتقالي.

وفي ملعب السابع من نيسان في حلب كاد الحرية أن يفعلها عندما تقدم بهدفين نظيفين ويحقق المفاجأة، لكن الجيش تمكن من قلب الموازين وسجل ثلاثة أهداف ليحرز النقاط الثلاث.

سجل للحرية محمد اليوسف في الدقيقتين 19 و50 بينما سجل للضيوف مؤيد عجان في د58 ومحمد نور خميس في د60 ليأتي الفوز عبر باسل مصطفى في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع لتنتهي آمال الحرية مع علي الشيخ ديب بخسارة جديدة تضاف إلى سابقاتها.

بالانتقال إلى ملعب الباسل في حمص حيث لقاء الكرامة وأهلي حلب الذي انتهى إيجابياً وبهدفين لمثلهما، حيث سجل أنس دهان لاعب القلعة الحمراء في د10 ليدرك النسر الأزرق التعادل عبر مازن عمارة بعد 6 دقائق وليعزز إبراهيم العبدالله تقدم أصحاب الأرض عبر تسجيله هدفاً من ركلة جزاء في د29.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً بعد 10 دقائق تمكن المحترف شادراك من إدراك التعادل.

وأخيراً سيطر التعادل السلبي في ملعب البعث في جبلة بين جبلة وضيفه الوثبة ليضيف كل منهما نقطة إلى رصيده.

وتختتم المنافسات غداً بلقاء الفتوة وتشرين في ملعب الجلاء بدمشق في الثالثة عصراً.

وبهذا بقي الفتوة متصدراً بـ36 نقطة يليه حطين بـ29 نقطة وجبلة وتشرين 28 نقطة والجيش وأهلي حلب ب23 نقطة والكرامة والطليعة 20 نقطة فالوثبة 19 نقطة والوحدة 14 نقطة والساحل 12 نقطة وأخيراً الحرية بـ7 نقاط.