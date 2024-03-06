86 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيداً و113 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 152 على القطاع ارتفع إلى 30717 شهيداً و72156 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال منذ بدء عدوانه تعمد قتل 348 من الكوادر الصحية، واعتقل 269 على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس وشمال غزة.

وبينت الوزارة أن طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً استشهدت في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا حرب التجويع في القطاع إلى 18 شهيداً، لافتة إلى أن المجاعة شمال القطاع وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين.

وحذرت الوزارة من أن المجاعة تتعمق وستحصد أرواح آلاف الفلسطينيين إذا لم يتم وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فورياً للقطاع، مطالبة المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان ذلك، داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة شمال غزة.

واستشهد وأصيب العشرات اليوم جراء قصف طيران الاحتلال مناطق في خان يونس ورفح جنوب القطاع، كما استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط القطاع، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 133.