قِدَم الآليات وعدم توافر المازوت يعوق عمل مشروع استصلاح الأراضي في السويداء

السويداء – طلال الكفيري:

لم يعد بإمكان مشروع استصلاح الأراضي في السويداء، ولاسيما أمام إمكاناته المتواضعة، إنجاز أعماله الخاصة بتطوير الأراضي واستصلاحها، بغية استثمارها من الفلاحين مستقبلاً، ما أبقى مساحات كبيرة من الأراضي وعرة وغير مزروعة رغم قابليتها للزراعة والفلاحة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مشروع استصلاح الأراضي في السويداء المهندس شوقي اشتي لـ” تشرين” أن خطة المشروع لهذا العام هي تطوير واستصلاح 1000 دونم لزراعة 500 دونم منها بالمحاصيل الحقلية، و500 دونم بالأشجار المثمرة، منوهاً بأن المساحات التي تم استصلاحها العام الماضي لم تتجاوز 386دونماً، علماً أن الخطة هي استصلاح 2000 دونم، ونسبة التنفيذ لم تتجاوز 19.5 بالمئة.

مضيفاً: إن تدني نسبة تنفيذ الخطة مردها إلى عدم توافر مادة المازوت بالشكل الكافي، ما دفع الفرع لتشغيل أربع آليات من أصل ١١ آلية، حيث يعاني الفرع من قدم آلياته التي باتت بحاجة إلى تجديد ، وعدم توافر مادة المازوت اللازمة لتشغيل الآليات كلها، ما أدى إلى عجز المشروع عن تنفيذ كامل خطته، إضافة لوجود نقص في عدد العمال الفنيين “سائق ميكنيكي حارس”.