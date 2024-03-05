سورية تدين محاولات النيل من «أونروا» وتدعو الدول التي علقت تمويلها إلى العدول عن قرارها

أدانت سورية المحاولات الرامية للنيل من وكالة “أونروا” خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصفية حق العودة والقضية الفلسطينية، داعية الدول المانحة التي علقت تمويلها للوكالة إلى العدول عن قرارها، واستئناف تمويلها للأونروا.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال اجتماع للجمعية العامة: لا يزال العدوان الإسرائيلي الوحشي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني متواصلاً وتستمر معه المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها الفلسطينيون منذ خمسة أشهر، والتي تفاقم من آثارها محاولات الاحتلال تصفية وكالة الأونروا.

وشدد الضحاك على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه للأونروا في مساعدة الشعب الفلسطيني الذي عانى على مدى نحو ثمانية عقود، ولا زال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، معرباً عن إدانة سورية المحاولات الرامية للنيل من وكالة الأونروا خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصفية حق العودة والقضية الفلسطينية.

وقال الضحاك: تحث سورية الدول المانحة التي علقت تمويلها للوكالة على العدول عن قرارها، واستئناف تمويلها للأونروا بالسرعة الكلية، بما يضمن توفير الموارد الكافية والمستدامة والقابلة للتنبؤ، ومواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في وطنه وفي الدول المضيفة، بما فيها سورية التي تستضيف مئات الآلاف من الأشقاء الفلسطينيين.

وجدد الضحاك التأكيد على موقف سورية بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إليه بصورة كافية ودون عوائق، ومنع أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، محذراً من التداعيات الكارثية لأي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح، ومن مغبة التصعيد في المنطقة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية ولبنان والتي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.