غرفة زراعة درعا تطالب باختصار حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك وتحفير قيام منشآت التصنيع الزراعي

درعا – وليد الزعبي

ناقش مؤتمر الهيئة العامة السنوي لغرفة زراعة درعا اليوم، واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وهمومه ومشكلاته وسبل النهوض بإنتاجه، وتطرقت المداخلات إلى ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة في الأوقات والكميات المناسبة، ومحاولة ايجاد سبل لاختصار حلقات الوساطة في تسويق المحاصيل، لكونها ترتب تكاليف إضافية على المنتج والمستهلك في آن معاً، والعمل على دعم المزارعين الذين يمتلكون حيازات صغيرة من قبيل ٥ أو ١٠ دونمات، كما عرجت على الأجور الباهظة التي يتقاضاها أصحاب الآبار الزراعية من الفلاحين الذين ليس لديهم آبار، حيث يصل أجر ساعة الري الواحدة إلى ٢٥ ألف ليرة، علماً أن معظم تلك الآبار تعمل بالطاقة الشمسية، ومن يتحمل التبرعات هو المزارع الذي لديه حيازة صغيرة، كما طالبت بضرورة تأهيل آبار الحزام الأخضر للتحفيز على ترميم المساحات المتضررة من أشجار الزيتون والتوسع بها لزيادة الإنتاج، وخاصة أن سعر صهريج الماء الذي ينقله الجرار وصل إلى ١٤٠ ألف ليرة ولا قدرة لأحد على تحمل تلك التكاليف، إذ إن المساحات الواسعة تحتاج إلى أعداد كبيرة من الصهاريج لتقديم رية واحدة.

رئيس غرفة زراعة درعا المهندس جمال المسالمة، أكد على أهمية استكمال تأهيل ما تبقى من آبار الحزام الأخضر، وتقديم التسهيلات لقيام المنشآت المرتبطة بالتصنيع الزراعي لاستيعاب فائض الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير للخارج، وتناول القوانين والمراسيم الصادرة في العامين الماضي والحالي لتيسير عمل القطاع الزراعي والحفاظ على الأحراج، كما تطرق إلى سعي الغرفة لإقامة استثمارات لتحسين مواردها.

بدوره، أشار أمين سر الغرفة المهندس محمد الشحادات، إلى أن الغرفة تتابع ميدانباً قضايا الفلاحين وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل ما أمكن من المشكلات التي يعانون منها، لافتاً إلى وجود لجنة مشكّلة في الغرفة لمتابعة شؤون الدواجن والعمل باتجاه تحسين واقع عملها.

وأجاب مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش على الطروحات، مبيناً أنه تم تأهيل ٩ آبار في منطقة الحزام الأخضر والبادية من أصل ٣٠، والمساعي مستمرة لتأهيل واستثمار أكبر عدد منها، وتطرق إلى أتمتة المازوت الزراعي للمحاصيل والمداجن وأصبحت تأخذ مخصصاتها منها بشكل منظم، مشيراً إلى تقديم المشورة للمزارعين حول كيفية رعاية المحاصيل ومكافحة الآفات لتحسين الإنتاج في وحدة المساحة.