مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. السورية للتجارة في اللاذقية تطرح سلتين غذائيتين بأسعار منافسة

اللاذقية – لوريس عمران:

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أكد مدير فرع المؤسسة العامة للسورية للتجارة في اللاذقية محمد سلمان لـ”تشرين” أن المؤسسة عملت على توفير تشكيلة سلعية واسعة ومتنوعة من السلع والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الخضار والفواكه بأسعار أقل من السوق قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وبيّن سلمان أن الفرع يجهز حالياً سلتين غذائيتين الأولى بسعر ١٩٥ ألف ليرة تحتوي على (١ كلغ رز- ١ كلغ عدس- ١ كلغ برغل- ١ كلغ سمنة- ١ ليتر زيت دوار الشمس- معكرونة- شعيرية – تمر- حلاوة – مربى – مرتديلا)، أما السلة الغذائية الثانية فهي بقيمة ١٢٥ ألف ليرة تحتوي على جميع المواد السابقة ماعدا السمنة والتمر والحلاوة والمرتديلا.

وأشار سلمان إلى أن الفرع لا يزال مستمراً بتسويق مادة الحمضيات من أراضي الفلاحين، بالإضافة إلى استجرار الخضار والفواكه لمصلحة صالات السورية للتجارة في محافظة اللاذقية وطرحها بأسعار مخفضة وأقل من أسعار الأسواق المحلية.