آخر الأخبارمحافظات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. السورية للتجارة في اللاذقية تطرح سلتين غذائيتين بأسعار منافسة

اللاذقية – لوريس عمران:

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أكد مدير فرع المؤسسة العامة للسورية للتجارة في اللاذقية محمد سلمان لـ”تشرين” أن المؤسسة عملت على توفير تشكيلة سلعية واسعة ومتنوعة من السلع والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الخضار والفواكه بأسعار أقل من السوق قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وبيّن سلمان أن الفرع يجهز حالياً سلتين غذائيتين الأولى بسعر ١٩٥ ألف ليرة تحتوي على (١ كلغ رز- ١ كلغ عدس- ١ كلغ برغل- ١ كلغ سمنة- ١ ليتر زيت دوار الشمس- معكرونة- شعيرية – تمر- حلاوة – مربى – مرتديلا)، أما السلة الغذائية الثانية فهي  بقيمة ١٢٥ ألف ليرة تحتوي على جميع المواد السابقة ماعدا السمنة والتمر والحلاوة والمرتديلا.

وأشار سلمان إلى أن الفرع لا يزال مستمراً بتسويق مادة الحمضيات من أراضي الفلاحين، بالإضافة إلى استجرار الخضار والفواكه لمصلحة صالات السورية للتجارة في محافظة اللاذقية وطرحها بأسعار مخفضة وأقل من أسعار الأسواق المحلية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

غرفة زراعة درعا تطالب باختصار حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك وتحفير قيام منشآت…

آخر الأخبار

صناعيو الزجاج يطلبون السماح باستيراد الزجاج الشفّاف وفق مخصصاتهم الصناعية

آخر الأخبار

الانتهاء من نفق المواساة منتصف نيسان المقبل في اليوم الثاني لمجلس محافظة دمشق

آخر الأخبار

الأطفال يواجهون الموت.. الحوارات والمفاوضات طويلة على قياس كل دقيقة يعيشها الشعب…

آخر الأخبار
غرفة زراعة درعا تطالب باختصار حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك وتحفير قيام منشآت التصنيع الزراعي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. السورية للتجارة في اللاذقية تطرح سلتين غذائيتين بأسعار منافسة صناعيو الزجاج يطلبون السماح باستيراد الزجاج الشفّاف وفق مخصصاتهم الصناعية الانتهاء من نفق المواساة منتصف نيسان المقبل في اليوم الثاني لمجلس محافظة دمشق الأطفال يواجهون الموت.. الحوارات والمفاوضات طويلة على قياس كل دقيقة يعيشها الشعب الفلسطيني وقد تحدث فيها مجزرة 30534 شهيداً منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.. أشتية: الاحتلال يتحدى العالم بجرائمه وتجب محاسبته الذكاء الاصطناعي يقود قاطرة النمو الاقتصادي.. آثار إيجابية على نمو الإنتاجية وسوق العمل والتركز الصناعي في  اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. مديرة الرعاية الصحية : 40٪ من البالغين يعانون من زيادة الوزن و 13٪ من السمنة "مكافحة المخدرات" في حلب تضبط مليونين و820 ألف حبة كبتاغون مخدرة.. وتلقي القبض على شبكة تهريب عدد أطفال غزة المتوفين بسوء التغذية يرتفع إلى 16