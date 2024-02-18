الفنانة سلاف فواخرجي تدخل مجال كتابة الأغاني.. مزاج فني جديد تدخل عوالمه

دمشق – ميسون شباني:

أكدت الفنانة سلاف فواخرجي عودتها للإخراج السينمائي من خلال فيلم جديد يحمل اسم “مدد”، تعمل على تحضيره منذ سنوات طويلة، وعبرت عن حبها الكبير لدخول عوالم التأليف والإخراج إلى جانب التمثيل، قائلة: “أستمتع كثيراً بكتابة الشخصيات، حتى إنني في الكثير من أدواري ساهمت في كتابة عدد من المشاهد، كما أعيش شغفاً كبيراً حين أمارس مهنة الإخراج”.

وكانت الفنانة فواخرجي قد أعلنت مؤخراً عن خوضها تجربة جديدة بعيداً عن عالم التمثيل، حيث كشفت عن كتابتها أغنية للفنانة اللبنانية ريم مروة حملت عنوان “يا كلمات”، وتمنت أن تنال إعجاب الجمهور.

ومن المنتظر أن تطل فواخرجي في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “مال القبان” المؤجل عرضه من الموسم الماضي تأليف الكاتب علي وجيه والممثل يامن حجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

وقالت في تصريح سابق لـ”تشرين”: إنّ “الشخصية التي أجسدها في العمل استفزتني فكرياً وفنياً، وأرغب في تقمصها على الشاشة، فهي تملك الكثير لتقوله ولها وجهة نظر في قضايا ومشاغل الحياة، وهذه النوعية من الأدوار هي المفضلة بالنسبة إلي”.