ازدياد الفعالية الجوية في طرطوس وتوقعات بعواصف رعدية شديدة وهطلات غزيرة

طرطوس- رفاه نيوف:

توقع مدير الأرصاد الجوية في طرطوس عهد اسمندر ازدياد الفعالية الجوية في محافظة طرطوس ابتداءً من مساء اليوم مع هطلات مطرية غزيرة، وخاصة فجر يوم غد الإثنين.

وستحمل هذه الفعالية معها كما أكد اسمندر لـ” تشرين” عواصف رعدية شديدة وهطلات مطرية غزيرة، وبالتالي تشكل السيول .

وردّ اسمندر حدوث العواصف الرعدية التي تحدث غالباً في الليل فوق البحر إلى الحرارة المرتفعة لمياه البحر التي تؤدي إلى تطور الغيوم الركامية وانخفاض الضغط الجوي، وبالتالي تشكل عواصف رعدية شديدة مع هطلات مطرية غزيرة، مضيفاً: إن هذه التغيرات المناخية متوقعة وقد تحدثنا عنها ونبهنا إليها منذ الصيف وفي أكثر من لقاء، وتحدثنا عن التطرف المناخي والغازات الدفيئة التي سببت هذا التطرف.

ولفت إلى أنه تم إعلام المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة من المعنيين، وخاصة في الوحدات الإدارية.

ونوه اسمندر إلى أن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية هطلات مطرية كبيرة، وخاصة في ريف بانياس والقدموس، وأعلى معدل للهطل سجّلته قرية حمام واصل في ريف القدموس أمس وصل إلى ٨٣ مم و٨٨.٥ مم في مدينة القدموس، ما أدى إلى فيضان أنهار بانياس، وتجاوزت الهطلات المعدل السنوي في كل أرجاء المحافظة.

ولفت اسمندر إلى أن التواصل مستمر مع مديرية الموارد المائية على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ، إضافة إلى فتح مفيض السدود لدرء الفيضانات، وتمنى اسمندر السلامة للجميع.

من جانبه، أكد مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز أن المديرية مستنفرة على مدار الساعة لإزالة أي اختناقات قد تحدث.

وأشار محرز إلى تفجر كل ينابيع المحافظة وجريان كل الأنهار بغزارة لم تشهدها منذ عشرات السنين، ومنها نهرا بانياس والجغم في بانياس، والواردات المائية جيدة.