وزير التربية يفتتح مدرسة أحمد زعل الفاضل في مدينة الحجر الأسود بعد إعادة تأهيلها

ريف دمشق – دينا عبد:

افتتح وزير التربية محمد عامر المارديني اليوم مدرسة أحمد زعل الفاضل في مدينة الحجر الأسود في ريف دمشق بعد إعادة تأهيلها من مديرية الخدمات الفنية في محافظة القنيطرة.

وزير التربية في تصريح خاص لـ«تشرين» بيّن أن رسالة التعليم سامية، ومهما حاول الإرهاب تدمير المدارس سنعيد بناءها بسواعد أبنائها، وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مدرسة ثانوية في القريب العاجل حتى يعود كل الطلاب إلى مدارسهم القريبة من منازلهم.

وأكد أن وزارة التربية بحاجة إلى تكاتف كل الجهود معها لعودة منظومة التعليم إلى ما كانت عليه.

بدوره، محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران أكد استعداد المحافظة لترميم كل مدارس المنطقة وافتتاح المدرسة اليوم يخفف العبء على الأهالي لجهة عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس القريبة وعودة الأهالي إلى منازلهم وخاصة أن الطلاب موزعون في مناطق بعيدة عن سكنهم مثل الزاهرة وجديدة الفضل.

من جهته، مدير تربية القنيطرة عبده زيتون أشار في تصريح لـ«تشرين» إلى أن مدرسة أحمد زعل الفاضل هي أول مدرسة ترمم لمصلحة مديرية تربية القنيطرة_ حلقة أولى وثانية_ بمساحة ٢٥٠٠ متر و١٤ شعبة صفية وحوالي ٤٥٠ طالباً وطالبة والعدد في ازدياد نظراً لعودة الطلاب إلى المدرسة، مضيفاً: هذه رسالة لكل من يحاول تدمير المدارس بأن طلابنا صامدون في وجه الإرهاب وبجهودنا وعقولنا سيتم ترميم كل ما دمره الإرهاب .

وذكر مدير تربية القنيطرة أنه قريباً سيتم افتتاح مدرسة ثانوية في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق.