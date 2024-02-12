جريح الوطن: تدريب دفعة جديدة من الجرحى على برامج قيادة الحاسب

يواصل مشروع جريح الوطن إشراك الجرحى في تدريبات تعزز كفاءتهم ومهاراتهم اللازمة لدخول سوق العمل ومن بينها تدريب قيادة الحاسب الذي أصبح من متطلبات معظم قطاعات الأعمال.

وأوضح المشروع في منشور له على صفحته في موقع فيسبوك أن 12 جريحاً تتراوح نسب العجز لديهم من 40 حتى 100 بالمئة، أنهوا تدريب (ICDL) الذي أقيم بالتعاون مع فرع الشبيبة في حماة، حيث تم تدريبهم على 7 برامج أساسية في الإنترنت والحاسب وحصلوا في نهايته على شهادة معتمدة.

ولفت المشروع إلى أن هذه التدريبات تساعد المستفيدين في استخدام برامج مايكروسوفت بطريقة صحيحة وإنشاء المستندات والجداول البيانية بسرعة أكبر، وبالتالي زيادة فرص الجرحى المتدربين في الحصول على وظائف إدارية وتقنية وتطوير معارفهم بما يعزز استقلاليتهم المادية.