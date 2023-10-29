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استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت ريما في رام الله وطمون في طوباس ومخيمي عسكر وبلاطة في نابلس وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاستشهاد ثلاثة شبان وإصابة 21، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين وفجرت منزل الشهيد حسن قطناني في مخيم عسكر.
وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في طولكرم وقلقيلية وبلدات حبلة والنبي الياس شرقها وبرقة شمال نابلس واعتقلت ثمانية فلسطينيين .
وبارتقاء الشهداء الثلاثة يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي الفاشي عدوانه على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الجاري إلى 114 شهيداً.
من جهة أخرى أغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع العسكري الذي يفصل بين بلدتي الرام شمال القدس وجبع شرقها، ويعد المدخل الرئيسي لمدينتي رام الله والقدس، ومنعت المركبات من الدخول أو الخروج عبره ما اضطر الفلسطينيون وطلبة المدارس إلى السير على الأقدام للوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم .
وفي السياق ذاته أغلقت قوات الاحتلال الفاشي مدخل بلدة العيزرية شرق القدس بحاجز عسكري واحتجزت عشرات المركبات القادمة من جنوب الضفة الغربية وتسببت بأزمة مرورية خانقة.

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