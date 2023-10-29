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العدو الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان ويتسبب بإصابة ضابط من قوات اليونيفيل

تعرضت الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان صباح اليوم لقصف مدفعي عنيف من قوات العدو الإسرائيلي الفاشي.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت صباح اليوم بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما قصفت قوات العدو الليلة الماضية بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة لخط الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة بغية إشعال النيران فيها، ملقية القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.
ووفق الوكالة اللبنانية فإن نقيباً نيبالياً من قوات “اليونيفيل” أصيب بجروح بليغة في بطنه وذراعه، نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على المركز 8-33 ببلدة حولا قرب موقع العباد في جنوب لبنان.

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