«نبض الحياة» معرض فني مشترك في سلمية

تشرين – نصار الجرف:

تحت عنوان ” نبض الحياة” افتتح مساء أمس معرض فني مشترك لجمعية “بصمة فن” في سلمية بالتعاون مع رابطة الضباط المحاربين القدماء وجمعيات العاديات وقطرة أمل وخالد الخيرية، بمشاركة واسعة من فنانين كبار ويافعين هواة، شاركوا بمجموعة كبيرة من اللوحات التشكيلية من مدارس فنية مختلفة، وأعمال فنية ومشغولات يدوية من النحت والتشكيل بالخشب والنحاس والصلصال وغيرها، كان القاسم المشترك في موضوعاتها هو غزة والمقاومة الفلسطينية، إضافة إلى روح الحياة والأمل والتفاؤل الذي يعكس عنوان المعرض.

الفنان علي عيد رئيس جمعية ” بصمة فن” المشرف على المعرض، صرح لـ«تشرين» بأن هذا المعرض هو المعرض السنوي الثاني للجمعية، لكن باسمها الجديد، بعد أن كان سابقاً «فنانو سلمية المتحدون» بمشاركة ٤٠ فناناً من المحترفين والهواة بأعمال متنوعة كانت غزة حاضرة في موضوعاتها، وعبّر الفنانون من خلال اللوحة أو العمل الفني عما يجول في خاطرهم تجاه المقاومة وما تتعرض له غزة من عدوان بريشهم وأدواتهم، لأن الفن رسالة، وهذا المعرض جزء من هذه الرسالة، كما عبروا عن أن الحياة مستمرة رغم الصعاب، وبذلك يترجمون بأعمالهم عنوان المعرض” نبض الحياة”.