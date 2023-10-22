منتخبنا يلاقي كوريا الشماليّة في جدّة

تشرين:

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نقل مباراة الذهاب بين منتخبنا الأول أمام كوريا الشمالية من العاصمة الكورية إلى مدينة جدة السعودية.

المباراة التي ستقام ضمن الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، كان من المقرر لها أن تجري في 16من تشرين الثاني المقبل في مدينة بيونغ يانغ الكورية، وتقرر نقلها إلى جدة .

موافقة الاتحاد الآسيوي جاءت بعد اطلاعه على الكتب المرسلة من قبل الاتحادين السوري والكوري الشمالي، ليقرر إقامة المباراة في الموعد ذاته، لكن في السعودية، على أن تقام مباراة الإياب في العاصمة الكورية بيونغ يانغ في 6 حزيران من العام القادم.

وعليه، فإن منتخبنا الأول سيخوض مباراتيه الأولى والثانية في التصفيات على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة السعودية، إذ سيواجه كوريا الشمالية في 6 حزيران و اليابان في 21 من تشرين الثاني المقبل.