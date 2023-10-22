«الوحدة» يلاقي «الوثبة» في ختام الجولة الخامسة من دوري شباب الممتاز

تشرين- هيثم العلي:

تختتم اليوم الأحد مباريات المجموعة الثانية من دوري شباب الممتاز في كرة القدم بلقاء وحيد يجمع الوحدة مع الوثبة على أرضية ملعب المحافظة في دمشق.

وكانت أندية الدوري الممتاز للشباب خاضت أمس منافسات الجولة الخامسة خلال 4 مباريات بعد استئناف النشاط الكروي.

وشهدت الجولة تعادل الشرطة مع ضيفه الجزيرة سلباً على أرض ملعب المحافظة في دمشق، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة ذاتها، فاز النواعير على ضيفه جبلة بثلاثة أهداف لهدف على أرض ملعب حماة الصناعي، إذ انتهى الشوط الأول من دون أهداف، بينما حملت بداية الشوط الثاني افتتاح النتيجة للنواعير عبر زكريا سلامة.

في حين تمكّن جبلة من إدراك التعادل عبر غيث محرز، لكن سرعان ما استطاع النواعير العودة وتسجيل الهدف الثاني عبر كرم الراس، وألحقه بالهدف الثالث عن طريق عبد الرحمن دالي.

بينما أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء الذي يجمع الكرامة وأهلي حلب، نتيجة سفر خمسة لاعبين من الشباب رفقة فريق الرجال لمواجهة الكويت الكويتي ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد غد الثلاثاء.

ويتصدر الكرامة الترتيب المؤقت للمجموعة الأولى بـ 9 نقاط، يليه حطين 7 نقاط، ثم أهلي حلب والجزيرة والنواعير بـ 4 نقاط ، يليهم جبلة بـ 3 نقاط، وأخيراً الشرطة بنقطتين.

انتهت قمة المجموعة الثانية بالتعادل السلبي بين الحرية و تشرين في المباراة التي استضافها ملعب السابع من نيسان في حلب.

وبالانتقال إلى طرطوس، وتحديداً إلى ملعب «الصالة»، فقد حقق الجيش فوزاً مهماً على حساب الساحل بنتيجة 2/1.

ورغم انتهاء الشوط الأول سلبياً، لكن الضيف بدأ الشوط الثاني سريعاً بتسجيله هدفين متتاليين عبر أحمد الزعيم عند الدقيقة 47 و علاء ويس عند الدقيقة 51، ليقلص «عمر صالح» بعدها النتيجة للساحل مسجلاً الهدف الأول عند الدقيقة 73.

ويتصدر نادي الجيش الترتيب المؤقت للمجموعة بـ 9 نقاط، يليه الحرية بـ 8 نقاط، وتقاسم تشرين و الطليعة المركزين الثالث والرابع بـ 6 نقاط، يليهما الوحدة بـ 4 نقاط، بينما حلّ الساحل في المركز السادس بنقطتين، وتذيّل الوثبة المجموعة بنقطة واحدة.