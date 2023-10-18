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الرئيس الإيراني يحذر الكيان الصهيوني من عواقب مجزرة مشفى المعمداني ويعلن الحداد العام

على خلفية مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الكيان الصهيوني حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من عواقب الأعمال الإجرامية الجنونية التي يرتكبها الصهاينة ضد أهالي غزة المظلومين.
وقال رئيسي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية ارنا: إن هذه الأعمال ليس فقط لن تساعد في حل المشكلة، بل ستؤدي أيضا إلى تصعيد وتوسيع نطاق المواجهات إلى أجزاء أخرى من المنطقة”.
وأكد رئيسي أن لهيب نيران القنابل الأمريكية الإسرائيلية التي ألقيت على رؤوس الفلسطينيين المظلومين في مستشفى المعمداني بغزة الليلة سيلتهم الصهاينة قريبا.
واستطرد الرئيس الإيراني قائلا: إن إيران أيضًا في حداد مثل الأمة الإسلامية وتعلن اليوم الأربعاء حدادًا عامًا.

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