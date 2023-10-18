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بسبب مجزرة مستشفى المعمداني.. مصر تلغي القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها اليوم في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إلغاء القمة الرباعية في الأردن جراء المجزرة التي نفذها العدو الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان له:” إنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف”.

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