مجزرة مستشفى المعمداني.. إدانات عربية ودولية لجريمة الحرب الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، جريمة الحرب البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها: “مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي، وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية وإطلاق النار، بغية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء اليوم، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض وإدانة الأردن الشديدين لهذا الفعل الذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فوراً.

وفي مسقط أدانت الخارجية العمانية بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها عن استنكار سلطنة عُمان وإدانتها استهداف مستشفى المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية.

وعبرت الخارجية في بيانها عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.

كما دعت الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية إلى عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي يوم غد بعد المجزرة الإسرائيلية بقصف المشفى في غزة.

وفي الرياض نددت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المشفى في قطاع غزة، مؤكدة رفض المملكة العربية السعودية القاطع لهذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.

وأكدت الخارجية السعودية أن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية و يتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.

وشدد البيان على ضرورة الاستجابة للاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

بدوره وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الغارة التي شنها الكيان الإسرائيلي على مستشفى في غزة وتسببت بمجزرة راح ضحيتها المئات، بأنها أمر “مروع وغير مقبول على الإطلاق”.

وقال ترودو للصحفيين: إنه “من غير المقبول قصف مستشفى”.

وفي جنيف أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على مستشفى في غزة.

وقالت المنظمة: إنها تستنكر بشدة هذا الهجوم على مستشفى المعمداني في شمال قطاع غزة الذي لم يسبق له مثيل في نطاقه.