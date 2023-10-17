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عمال درعا يتضامنون مع الأهل في غزة ويستنكرون جرائم الاحتلال

تشرين – وليد الزعبي:
نظم اتحاد عمال محافظة درعا اليوم، وقفة تضامنية نصرة لأهلنا الصامدين في غزة والمقاومة الفلسطينية البطلة، واستنكاراً لهمجية الاحتلال الصهيوني وارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون في الوقفة أن الحق الفلسطيني تصونه دماء الشهداء، وأن النصر آت مهما طال الزمن، والطبقة العاملة تناصر بكل قوة حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لاسترجاع كامل التراب من الكيان الصهيوني الغاصب.
وأشاروا إلى أن عملية «طوفان الأقصى» التي قامت بها المقاومة الفلسطينية البطلة، ما هي إلّا عنوان لميلاد فجر جديد على طريق تحرير الأرض والإنسان ودحر الاحتلال واستعادة الحقوق العربية، وأكدت مدى هشاشة وضعف جيش الاحتلال وزيف الادعاءات بأنه الجيش الذي لا يقهر.
وطالب عمال درعا المجتمع الدولي بممارسة كل أشكال الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب، لوقف عدوانه وهمجيته وجرائمه البشعة والمروعة بحق أشقائنا في غرة.

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