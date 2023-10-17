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فيضان نهر السّن خلّف أضراراً بالمزروعات والممتلكات العامة والخاصة في بلدة القلوع.. وبحيرة السن لم تتأثر .. ومياهها صالحة للشرب

تشرين – رفاه نيوف:
شهد منسوب نهر السّن ارتفاعاً وصل إلى حوالي المترين يوم أمس الإثنين، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها ريف جبلة، وتسببت بسيول وصلت إلى نهر “أبو بعرة” عبر الوديان، و الذي يعدّ رافداً لنهر السن ، حسبما أكده علي إبراهيم رئيس مجلس بلدة القلوع لـ (تشرين)، و بيّن أن السيول جرفت معها كمية كبيرة من القصب والأعشاب و مخلّفات زراعية، و تسبّبت ببعض الانسدادات في مجرى النهر، ما سبّب أضراراً بالمزروعات و مضخات مياه الديزل و الكهرباء وأضراراً بالمقاصف الشعبية للمزارعين.
وبيّن المزارعون أن هذه الحالة تتكرر كل شتاء مع بداية موسم الأمطار، وتسبب أضراراً كبيرة بالمزروعات والممتلكات العامة والخاصة.
وطالب المزارعون بتعزيل دوريّ لمجرى نهر”أبو بعرة” ومجرى نهر السن في نهاية كل موسم صيف . مشيرين إلى أنه في الثلث الأخير من نهر السن( بعد مصب نهر “أبو بعرة” القادم من ريف جبلة) توجد جزيرة تقسم النهر إلى مجريين، وتشكّل عائقاً و مصدّاً للمياه، من هنا اقترحوا التعاون والتنسيق في عملية التعزيل لمجرى نهر السن ما بين محافظتي طرطوس و اللاذقية حتى مصبه في البحر، وإنهاء هذه الحالة التي تتكرر مع كل منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة من ٢ إلى ٣ مرات خلال موسم الأمطار، وذلك حفاظاً على المزروعات و أملاك المواطنين.
إبراهيم لفت إلى أن حالة الفيضان التي حصلت يوم أمس انتهت مع صباح اليوم الثلاثاء، وعادت المياه لمجراها الطبيعي، مطمئناً المواطنين بأن بحيرة نهر السن المخصصة لمياه الشرب لم تتأثر نتيجة السيول، ولم يشُبها التلوث، وما زالت صالحة للشرب، والجزء الذي تأثّر هو الثلث الأخير من النهر وليس البحيرة.

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