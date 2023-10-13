منتخبنا بقيادة كوبر يواصل معسكره… ومنتخب الناشئات يحقق المطلوب

تشرين- سامر اللمع:

يواصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته في المعسكر المقام حالياً في دبي على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم.

ويعمل الكادر الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر على تحضير لاعبي منتخبنا بدنياً وفنياً للقاء الودي أمام منتخب الكويت الذي سيقام على ملعب نادي ضباط شرطة دبي يوم الثلاثاء القادم عند الساعة السابعة بتوقيت دمشق الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب النسور أكد أنه لدى سورية لاعبون يقارعون البرازيل والأرجنتين،

محمود داوود ومايكل إسحاق لديهم الرغبة بتمثيل المنتخب السوري، و

أطمئن الجمهور السوري بمنتخب قوي قبل بطولة آسيا.

وختم شخصياً لا أهاب منتخبات اليابان وغيرها.

من جهته حقق المنتخب الوطني للناشئات النتيجة الإيجابية المطلوبة أداءً ونتيجةً في وديته الثانية خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه في حمص بالفوز على سيدات نادي فيروزة بثلاثة أهداف دون رد.

وأبدى المدير الفني للمنتخب سليم جبلاوي رضاه على تنفيذ خطته الفنية بإجراء الوديات المحلية مثل نظام بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات (يوم مباراة ويوم راحة)، وأثنى على التزام اللاعبات وتطورهنّ الفني والبدني وحماسهنّ الكبير لإثبات أنفسهنّ.

يذكر أن معسكر حمص سينتهي يوم الأحد القادم بعد إجراء المباراة الودية الثالثة مع سيدات نادي السلمية.