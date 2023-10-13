أهالي معرة صيدنايا يطالبون بإعادة أراضيهم المستملكة بلا جدوى من 50 عاماً

تشرين- ياسر النعسان:

شكاوى عديدة وردتنا من أهالي معرة صيدنايا يطالبون فيها بإعادة الأراضي الملحوظ عليها بالمخطط التنظيمي لأصحابها بعد أن مضى على تجميدها أكثر من خمسين عاماً دون جدوى، لافتين إلى أنه تم استملاك أراضيهم كي تتم إقامة دوائر حكومية متعددة عليها وللآن رغم مرور المدة سالفة الذكر لم يحصل شيء.

وأشار الأهالي إلى أنهم أيضاً يطالبون بإعادة الأراضي الزراعية المسجلة أملاك دولة لمن كان مستثمرها سابقاً كي ينتفعوا من زراعتها علماً أن مديرية الزراعة لا تستثمرها أبداً وهي متروكة بوراً .

رئيس بلدية معرة صيدنايا التابعة لمحافظة ريف دمشق إلياس فرج أشار من جهته رداً على الشكاوى إلى أن إعادة الأراضي الملحوظ عليها بالمخطط التنظيمي منذ خمسين عاماً غير ممكن أبداً وذلك لأنه ملحوظ عليها داخل المخطط التنظيمي مدارس لافتاً إلى أن اللجنة الإقليمية رفضت حتى مجرد النظر بهذا الأمر.

أما بالنسبة للأراضي الزراعية التي هي أملاك دولة فلا تمكن إعادتها، مشيراً إلى أن الفلاحين إن رغبوا في استثمارها فما عليهم سوى استئجارها من مديرية زراعة ريف دمشق أما إعادتها لهم كملكية فلا يمكن.