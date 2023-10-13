دوري الدرجة الأولى للشباب اليوم.. ونصيب مستعد لنيل النقاط الثلاث

تشرين- هيثم العلي:

تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى لفئة الشباب بكرة القدم بمجموعاته الأربع، التي قسمت حسب التوزع الجغرافي.

المجموعتان الأولى والثانية للمنطقة الجنوبية ، والثالثة والرابعة للوسطى والشمالية.

ففي المجموعة الأولى يلتقي اليوم في الثانية ظهراً الضمير والمجد في ملعب الفيحاء الصناعي بدمشق، والفتوة يلاقي الحرجلة في ملعب جرمانا، وفي درعا لقاء الديربي بين نصيب والصنمين بقيادة الحكام عادل جاموس وللساحة يساعده كل من فادي درة ومحمد الحوراني وحسين أبو شهلا رابعاً، ويراقب حكامها رضا جاموس وإدارياً فيصل غازي.

ويستعد الذئاب في افتتاح مباريات شباب نصيب في دوري الدرجة الأولى لمواجهة شباب الصنمين اليوم الجمعة على أرضية الملعب الصناعي بدرعا الساعة الثانية عصراً ..

المدير الفني للفريق أنهى الاستعدادات الفنية والإدارية كافة وأجرى يوم أمس الخميس المران الأخير.

معنويات عالية كانت حاضرة وطموحات كبيرة في تحقيق الانتصار الأول من بوابة نادي الصنمين.

المدير الفني الكابتن مؤيد الشريف تحدث عن فترة الاستعداد وأكد أنها كانت جيدة، وتم رفد الفريق بعدد من اللاعبين المميزين والفريق الآن أصبح جاهزاً لخوض المنافسات.

وتابع: لدينا ولدى اللاعبين طموح كبير في تحقيق إنجاز يلبي رغبة جماهير النادي.

والمجموعة فيها فرق قوية والتركيز الآن على تحصيل ثلاث نقاط من مباراة الصنمين.

ومن جانبه رئيس نادي نصيب مرعي أبو زريق رفع سقف الطموحات وقال نعمل من أجل الوصول إلى دوري الدرجة الممتازة نعمل بجد وحاولنا تذليل جميع العقبات أمام الفريق بدعم ومساندة من قبل الكابتن عماد أبو زريق والكابتن غيث زريقات من قبل بداية الموسم .

في الطرف المقابل سليمان اللباد رئيس نادي الصنمين بين أنه دائماً المباريات الافتتاحية تبقى صعبة ولا سيما إذا كانت بين الجيران، ونحن نخوض هذا الدوري للمرة الأولى في تاريخنا، لذلك يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية تعطينا حافزاً ودافعاً معنوياً نحو الأمام.

أما منافسات المجموعة الثانية فتنطلق غداً بلقاء الكسوة مع المحافظة، والشعلة مع جاسم،و العربي بمواجهة جرمانا.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي جيش حمص مع عفرين في الثانية ظهراً اليوم والأحد عمال حماة يلاقي الشباب في الحادية عشرة صباحاً.

وفي الرابعة اليوم يلتقي الفرات مع مورك في الحادية عشرة صباحاً وشرطة حماة يواجه التضامن في الثانية ظهراً ولقاء تل براك والنيرب بقي مؤجلاً.