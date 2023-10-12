ورشة عمل حول إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة الساحلية لتكون بداية إعادة الإعمار

تشرين- نهلة أبو تك:

أطلق برنامج الأمم المتحدة الانمائي(U N D P ) في محافظة اللاذقية، اليوم، ورشة عمل في فندق روتانا حول الموارد الطبيعية في المنطقة الساحلية وكيفية إدارة الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل في المنطقة الساحلية، حيث ناقش المشاركون التحديات التي يواجهها العالم من جراء تغير المناخ والتزايد السكاني إضافة إلى تسليط الضوء على انعدام الأمن الغذائي والظواهر الطبيعية من زلازل وحرائق وندرة في المياه.

وأكدت مديرة المنطقة الساحلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المهندسة سحر عيسى في حديث لـ”تشرين” أهمية هذه الورشة التي تأتي استكمالاً لمشاريع أطلقتها الأمم المتحدة للتعريف بأهمية إدارة الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل ووضع رؤية لكل قطاع من القطاعات سواء الزراعية أو الصحية وكافة القطاعات، انطلاقاً من وضع خطة عمل لإدارة هذه الموارد لتكون مستقبلاً بداية لإعادة الإعمار في سورية من خلال حل المشاكل ووضع المقترحات لتلافي السلبيات بوضع آلية عمل ناجحة للانطلاق بالطريق الصحيح، خاصة في ظل ازدياد الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل وتلوث للبيئة وكوارث أخرى.

بدوره، بيّن المهندس بهاء أحمد مسؤول التغيير المناخي في المنطقة الساحلية أن الهدف من الورشة وضع رؤية لكل قطاع مع وضع تصوير في حل المشاكل الناتجة عن المتغيرات المناخية والكوارث البيئية والطبيعية حيث يهدف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتحديد أولويات هذه المشاكل ووضع مقترحات وحلول لها .

من جهته، أشار رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب إلى أهمية الورشة في خدمة وتنمية الاقتصاد والمجتمع من خلال تحديد الأولويات في عمل كل وزاره وقطاع والحد من أثر المتغيرات المناخية والكوارث على البلاد.