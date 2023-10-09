ورد السلامة خارج حسابات الفتوة

تشرين- سامر اللمع:

أعلن لاعب نادي الفتوة ورد السلامة رحيله عن النادي وذلك بعد مرور جولتين من عمر الدوري من دون ذكر التفاصيل التي دفعته لذلك.

وكشف اللاعب ورد عن انتهاء موسمه مع نادي الفتوة بناءً على رغبة الطرفين متمنياً التوفيق للنادي بجميع استحقاقاته القادمة، معتبراً أنّ قراره نهائي لا رجعة فيه.

وبنى السلامة قراره بأنّه كان وما زال منذ بداية مسيرته الكروية على مدار 13 عاماً محافظاً على كرامته ومبادئه وتربيته العائلية، ولأن الرجولة لا تتجزأ على حدّ قوله، وحفاظاً على الاحترام والمحبة المتبادلة بينه وبين جميع محبيه و جماهير دير الزور خاصة والسورية عامةً، ولعدم استطاعته تقديم الإضافة للفريق فقد قرر المغادرة.

وخاض السلامة برفقة الآزوري هذا الموسم 4 مباريات، اثنتان منها في الدوري و مثلهما في دور المجموعات ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي ولم يسجل أي هدف فيهم .

يذكر أنّ الفتوة كان قد أعلن عن تعاقده مع ورد السلامة في أيلول الماضي قادماً من نادي القيصومة الناشط في دوري “يلو” السعودي بعد غياب 8 سنوات عن رحيله عن ناديه الأم الفتوة.

السلامة لعب محلياً للفتوة والجيش والوحدة وهارجيا للكرخ العراقي والبكيرية في السعودية.

الجدير بالذكر أنّ إدارة الأزرق أو حتى المادر الفني والتدريبي لم يصدر عنهما أي شيء لغاية كتابة هذه الكلمات ما يضع إشارة استفهام حول غموض التفاصيل التي لم يفصح عنها بعد.