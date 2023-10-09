توزيع مليون ليتر مازوت تدفئة في السويداء

تشرين- طلال الكفيري:

مع اقتراب فصل الشتاء، بدأت لجنة المحروقات المركزية في السويداء بتوزيع مادة مازوت التدفئة على أسر المحافظة وفق البطاقة الإلكترونية .

وفي هذا السياق أشار مدير فرع محروقات السويداء المهندس جهاد البرنوطي لـ” تشرين” إلى أن كميات مازوت التدفئة التي وزعت على أسر المحافظة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغت 1.69 مليون ليتر طالت نحو 21 ألف أسرة، إذ بلغت نسبة التوزيع 16 بالمئة وذلك بمعدل 50 ليتراً كدفعة أولى لكل أسرة، وفق البطاقة الإلكترونية، وأن عملية توزيع المازوت مستمرة حتى الانتهاء من الدفعة الأولى ليبدأ بعدها توزيع الدفعة الثانية البالغة أيضاً 50 ليتراً.

ونوه إلى أن عدد طلبات المازوت الموردة للمحافظة ولكل القطاعات “نقل- مخابز- مياه- صحة” تبلغ 9 طلبات، لافتاً إلى أن المخصص منها لمازوت التدفئة غير كافِ لتغطية احتياج أسر المحافظة من مادة مازوت التدفئة للدفعة الأولى، وتغطية الاحتياج تتطلب زيادة الطلبات إلى 11 طلباً.

يشار إلى أن عدد البطاقات الأسرية في المحافظة يبلغ 129 ألف بطاقة.