الجو غائم جزئياً وزخات مطرية رعدية متفرقة في عدد من المناطق

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة مهيأة لهطل زخات رعدية متفرقة تكون غزيرة أحياناً، وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والقلمون، ويكون الجو بارداً نسبياً خلال الليل على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحاً في المناطق الغربية، واحتمال تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة أحياناً ولا سيما في المنطقة الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى والجنوبية.