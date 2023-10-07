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فلسطين تعلن عزمها التقدم بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت دولة فلسطين عزمها التقدم بطلب لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 198 فلسطينياً، ودمار كبير في الممتلكات والمنازل.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن سفير فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل قوله: “هناك خشية أن يشن الاحتلال الإسرائيلي غدا هجوماً كبيراً على قطاع غزة والضفة الغربية، والآن هو الوقت المناسب للأمم المتحدة للدعوة إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن، والقيام بإجراءات لوقف ما يجري”.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 198 فلسطينياً وإصابة 1610 جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، فضلا عن دمار كبير في الممتلكات والمنازل والبنى التحتية فيه، بينما أقرت وسائل إعلام العدو بمقتل 100 جندي ومستوطن على الأقل، وإصابة أكثر من 1000، وبأن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر عشرات الجنود والمستوطنين في المستوطنات المحاذية للقطاع خلال عمليتها (طوفان الأقصى) التي أطلقتها صباح اليوم، رداً على اقتحامات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للمسجد الأقصى والاعتداءات على الفلسطينيين.

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