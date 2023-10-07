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أربع إصابات جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على ريف اللاذقية

أصيب أربعة مواطنين، أحدهم إصابته خطيرة، نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على ريف اللاذقية.
وحسب مراسل وكالة سانا فإن ثلاث قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف اللاذقية الشمالي سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لقرية كفرية، وعلى قرية الرويمية أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، تم إسعافهم إلى مشافي مدينة اللاذقية.
وأضاف المراسل: إن الاعتداءات أدت أيضاً إلى تضرر الشبكة الكهربائية في محيط قرية كفرية، وأحد المنازل في قرية الرويمية.
وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتعتدي بشكل متكرر بالقذائف المختلفة والطائرات المسيرة على المناطق الآمنة، ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

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