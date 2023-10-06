الاتحاد العام لنقابات العمال يستنكر الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

استنكر الاتحاد العام لنقابات العمال بشدة الجريمة الإرهابية العدوانية التي استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس، مؤكداً أن هذا الفعل الإجرامي الجبان دليل قاطع على عجز هؤلاء المجرمين التام، وفشلهم الكامل في تأخير تعافي سورية.

وبين الاتحاد في بيان له اليوم، أن هذا الفعل الإرهابي الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء هدفه عرقلة الانتصارات الميدانية والخطوات الاقتصادية والنجاحات الدبلوماسية والسياسية المتحققة على طريق استعادة مكانة سورية الفاعلة في محيطها العربي ودورها في محور المقاومة العالمية المناهضة لقوى الهيمنة والإرهاب، داعيا جميع المنظمات والمراكز النقابية العالمية إلى شجب وإدانة هذا العمل الآثم ومرتكبيه، ومحاسبة داعمي هذه المجموعات الإجرامية الإرهابية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الغادر هو فعل إجرامي بشع ضد القيم الإنسانية وينتهك المواثيق والقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكداً أن هذه الأفعال الإجرامية لن تزيد جماهير عمالنا وشعبنا إلا تمسكاً بنهجنا الوطني خلف جيشنا الباسل نحو تحقيق الانتصار الناجز بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.