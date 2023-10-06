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مصر تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية.. وتطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهود اجتثاث الإرهاب

أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم: إن “جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين”.
وأضافت: “تتقدم مصر بصادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سورية الشقيقة، وأسر الضحايا”، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت الخارجية المصرية تأكيد موقف مصر الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعيةً المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

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