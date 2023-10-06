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الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس بوتين بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
وقال الرئيس بوتين في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين اليوم: “ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية التي أسفرت عن ضحايا الكثير منهم من النساء والأطفال، ونأمل بأن ينال مرتكبوها العقاب الذي يستحقونه”، معرباً عن خالص التعازي والمواساة والدعم لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وأكد الرئيس بوتين عزم بلاده مواصلة التعاون الوثيق مع الدولة السورية في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب.

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