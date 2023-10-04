الزراعة تحدد أسعار الغراس المثمرة المنتجة لدى مراكزها لموسم  2023_ 2024

تشرين

أصدر وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا قراراً حدد بموجبه أسعار الغراس المثمرة المنتجة لدى المراكز الزراعية التابعة للوزارة للموسم 2023 – 2024 والجاهزة للبيع سواء للغراس المطعمة والبذرية والعقل والفسائل والمزروعة ضمن كيس.

وبحسب القرار فقد تم تسعير الغرسة المطعمة من التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والتوت والمشمش والجارنك بـ 3300 ليرة، وسعر غرسة كل من “التفاح والاجاص والخوخ والدراق واللوز والمشمش والتوت بكيس، بالإضافة إلى غراس الحمضيات والكرمة والكرز والكاكي ب 4000 ليرة والجوز 5000 ليرة، و سعر غراس الفستق الحلبي بكيس 11000 ليرة ودون كيس 10000 ليرة.

وفيما يخص الغراس البذرية حدد القرار سعر كل من غراس الفستق الحلبي ملش والجوز ملش والتوت والمحلب والزفير والنخيل البذري والاكي دنيا ب 2800 ليرة، والفستق الحلبي بكيس والجوز بكيس ب 3500 ليرة، وكل من اللوز الملش والمشمش الملش ب 2000 ليرة، واللوز بكيس والمشمش بكيس ب2500 ليرة، والأفوكادو ب 4000 ليرة.

وحدد القرار أسعار عقل وفسائل الزيتون ب 3500 ليرة وكل من الجارنك والكرمة المجزرة والكيوي ب 2800 ليرة والتين والرمان والتوت والوردة الشامية ملش ب 2000 والعناب ب3300 ليرة وعقلة كرمة أصل أمريكي بطول 1م دون تجذير وقلم تطعيم الفستق الحلبي ب 800 ليرة.

وفي توضيح ل مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أكد أن بيع وتوزيع غراس الحمضيات والزيتون والأنواع الأخرى المزروعة بكيس يبدأ اعتباراً من تاريخ 1 / 11/ 2023، وباقي الغراس الملش اعتباراً من تاريخ 1/ 12/ 2023 وحسب طبيعة كل منطقة، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق مبادرة للتشجيع على زراعة الأشجار المثمرة في الحدائق المنزلية من الغراس المدورة المنتجة في المراكز الزراعية، حيث سيتم البيع بموجب البطاقة العائلية.