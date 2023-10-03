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التضخم في تركيا يُحلّق.. واحتمالات الاحتواء تكاد تنعدم

تشرين- وكالات:
أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في أيلول الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 61.53% على أساس سنوي.
وبذلك يكون التضخم في تركيا قد تسارع وتجاوز عتبة الـ61% للمرة الأولى هذا العام، في ظل ارتفاع تكاليف موارد الطاقة.
ومع ارتفاع أسعار المواد الغذاء، صعدت وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار إلى 61.5% الشهر الماضي، من حوالي 59% في آب 2023.
وفي 21 أيلول الماضي، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 25% إلى 30% سنوياً، لدعم الليرة التركية.. وحينها استبعد خبراء أن يدعم القرار سعر صرف العملة التركية، إذ إن التضخم في تركيا ارتفع في آب الماضي إلى 58.9% من 47.8% في حزيران 2023.
وسيعقد هذا الارتفاع بلا شك جهود البنك المركزي التركي الرامية إلى احتواء التضخم عبر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

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