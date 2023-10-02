تتضمن 250 مليون ليرة للتزفيت و150 مليوناً للرصيف: 7 مشروعات لتحسين شوارع الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

يقوم مجلس مدينة الحسكة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً للمباشرة بتحسين عدد من شوارع المدينة.

وذكر رئيس المجلس المهندس عدنان خاجو أن خطة مجلس مدينة الحسكة للعام الحالي 2023، مازالت تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية المهمة، أبرزها 7 مشروعات لتحسين شوارع المدينة ورفع مستواها الفني، منها 6 مشروعات تزفيت، ومشروع واحد للرصيف والرديف.

وبيّن أن أعمال تزفيت الشوارع سيتم تنفيذها من خلال 6 مشروعات، منها مشروع من العام الماضي، لم يسعف الوقت مجلس المدينة لتنفيذه لسببين اثنين: الأول عدم توافر كميات كافية من المواد اللازمة للتزفيت، وخاصة مادة الـ MCO التي يتم رشها قبل المباشرة بالتزفيت، إضافة إلى مادة المجبول الإسفلتي، وذلك لأن هذه المواد تتوافر في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش العربي السوري، وثمة معوقات عديدة تحول دون وصول هذه المواد إلى مناطق سيطرة الدولة.

وأكد خاجو أن محاولات تأمين هذه المواد في الوقت المناسب بقيت مستمرة لكن من دون جدوى، إلى أن أزف موسم الأمطار، وأصبحت عمليات التزفيت متعذرة، وهذا هو السبب الثاني. وذلك لأن التزفيت والماء لا يجتمعان، ولابد أن تكون الشوارع جافة تماماً حتى يتم مد المجبول الإسفلتي فوقها بنجاح، الأمر الذي يعزز من صمود المجبول في وجه العوامل الجوية وحركة السير ضمن العمر الافتراضي للتزفيت، شريطة أن يكون المجبول الإسفلتي والمواد المرافقة له من النوعية الجيدة وبالمواصفات الفنية المحددة، موضحاً أن المشروعات الخمسة الأخرى هي ضمن العام الحالي، وتتضمن المشروعات الستة ترقيع وتزفيت عدد من شوارع مدينة الحسكة والأحياء التابعة لها، بمسافة طولية تبلغ 6 كم، وبتكلفة 250 مليون ليرة.

وأوضح خاجو أن المشروعات المزمع تنفيذها تتضمن إلى جانب التزفيت تنفيذ العديد من الأعمال الأخرى، أبرزها ترقيع عدد من الشوارع وردم الحفر الموجودة فيها بالمواد الحصوية المناسبة، ومن ثم ترقيعها بالمجبول الإسفلتي.

وأشار خاجو الى أن الأعمال التمهيدية ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ هذه المشروعات بدأت بتنظيف الشوارع المستهدفة بالتزفيت وإزالة الأتربة والأوساخ منها، ومن ثم رشها بمادة الـ MCO تمهيداً لمد المجبول الإسفلتي فوقها، مضيفاً: إن المشروع السابع في أجندة مجلس مدينة الحسكة خلال العام الحالي لتحسين شوارع المدينة، هو مشروع تنفيذ رصيف ورديف في عدد من الشوارع بتكلفة 150 مليون ليرة.

وكشف خاجو أن مجلس المدينة شكّل لجاناً فنية لمتابعة ومراقبة أعمال التنفيذ في هذه المشروعات، بدءاً من المباشرة بها وحتى انتهاء الأعمال واستلامها وفق الشروط والمواصفات المحددة في العقود المبرمة.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد خصصت في العام الماضي 2022 أكثر من نصف مليار ليرة لمجلس مدينة الحسكة، من أجل تزفيت وترقيع عدد من شوارع المدينة والأحياء التابعة لها.