انقطاعات الكهرباء تعثر دور مراكز خدمة المواطن الحيوي.. هل نعززه بالطاقة البديلة؟ والبداية من مركز مجلس مدينة درعا

تشرين – وليد الزعبي:

وضع مجلس مدينة درعا منظومة الطاقة البديلة التي جرى تركيبها مؤخراً حيز الاستثمار بتغذية مركز خدمة المواطن الموجود في الطابق الأرضي من مقره، للتغلب على إرباكات العمل وتسريعه.

المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا، أوضح أن هذا المشروع الحيوي الذي يغذي مركز خدمة المواطن وبعض المكاتب الخلفية للمكتب الفني، نفذ من حساب الخطة الاستثمارية للمجلس بقيمة إجمالية بلغت ٢٢٠ مليون ليرة، لافتاً إلى أنه باستطاعة تصل إلى ١٥ ك.ف.أ ،وهو يسهم بتيسير تقديم الخدمات للمراجعين في المركز المذكور، ومن دون أي توقف عن العمل الذي كان يحدث بسبب التقنين الشديد للكهرباء وتكرر الانقطاع، كما أن المشروع يوفر في استهلاك المشتقات النفطية ونفقاتها المكلفة جداً.

ومن جهته أشار معاون رئيس مركز خدمة المواطن مهند الراجح، إلى أهمية التغذية بالطاقة الشمسية، وخاصةً أن الكهرباء لا تأتي أثناء الدوام الرسمي سوى ١.٥ ساعة، وهي غير مستقرة بهذا الوقت القليل بل يتكرر انقطاعها، الأمر الذي كان يفرض التوقف عن العمل أكثر من مرة، ما يتسبب في تأخر استخراج الوثاىق المطلوبة من المراجعين، أما مع تركيب الطاقة البديلة فأصبح استمرار العمل مضموناً ولا تأخير في تزويد المواطنين بالثبوتيات التي يحتاجونها.

وخلال لقاءات “تشرين” مع عدد من المراجعين لمركز خدمة المواطن في المجلس أبدوا استحسانهم لواقع العمل الحالي، حيث أصبح يتم منحهم البيانات المطلوبة مثل إخراج القيد والبيان العائلي وبيانات الزواج والوفاة والولادة وغيرها بلا أي تأخير.

تجدر الإشارة إلى ضرورة العمل باتجاه تركيب منظومات طاقة بديلة في الجهات العامة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات آنية للمواطنين سواء أكانت مراكز خدمة مواطن أو مصارف وغيرها، وذلك للتوفير في المحروقات ونفقاتها وضمان استمرارية العمل بلا أي توقف تيسيراً لمعاملات المراجعين.

كما لا بد هنا من لفت الانتباه إلى أهمية تأمين العدد الكافي من الأوراق الخاصة بطباعة البيانات التي تطلب من مراكز خدمة المواطن، حيث أشار العديد من المواطنين إلى أنه لدى مراجعة مركز الخدمة في دائرة البريد بدرعا أو غيره، يتم الاعتذار أحياناً عن تزويدهم بالبيانات المطلوبة لنفاد الأوراق التي تورد للمراكز من مدير الأحوال المدنية بدرعا بكميات قليلة لا تغطي الطلب عليها.