للمرة الأخيرة.. “الإسكان” تعلن مهلة جديدة للمتأخرين عن السداد ضمن مشروع السكن البديل

تشرين

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تمديد مهلة التخصيص للمرة الأخيرة لمدة شهر للمخصصين في مشروع السكن البديل، بموجب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

ودعت المؤسسة في إعلان لها اليوم، المخصصين المتأخرين لتسديد دفعات التخصيص المترتبة اعتباراً من الـ 17 من الشهر الجاري، ولغاية الـ 16 من تشرين الأول القادم.

ونوهت المؤسسة بمضمون القرار الوزاري رقم 1249 لعام 2020 وتعديلاته، والذي يتوجب فيه على المخصص أو المتنازل له استكمال مدفوعاته لتصل إلى 30 بالمئة من قيمة السكن التخمينية وفقا لمساحته الفعلية، وفي حال عدم التقيد يلغى التخصيص ويفقد حقه بتسلسل أفضليته ويدرج اسمه وفق تسلسل خاص بالمكتتبين المتأخرين.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الإعلان يعتبر بمثابة تبليغ شخصي وإنذار نهائي.

يشار إلى أن المهلة السابقة للمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم انتهت في الـ 10 من آب الماضي.