الدفاعات الجوية الروسية تواصل إسقاط المسيرات الأوكرانية وتعطل تقدم وحدات من العدو في منطقة نوفودونيتسكي

تشرين – وكالات:

تواصل الدفاعات الجوية الروسية إحباط الهجمات الإرهابية الأوكرانية بوساطة الطائرات المسيرة فوق المدن والبلدات الروسية، حيث أعلنت وزارة الدفاع إسقاط طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وحسب حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف فإن شظايا إحدى الطائرتين سقطت على الطريق بجوار مبنى سكني خاص، ولكن ذلك لم يؤدِ إلى وقوع إصابات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، صباح أمس الأحد، أنها دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

بالتزامن، صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك، اليوم الاثنين، بأن جنود مجموعة القوات الروسية عطلوا تناوب الوحدات الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونيتسكي.

وقال تشيخوف: في اتجاه جنوب دونيتسك، عطلت وحدات متقدمة من مجموعة قوات فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونيتسك. وتم تدمير القوة البشرية والمركبات للعدو.

وأضاف: إن نيران المدفعية دمرت محطة للحرب الإلكترونية في منطقة روفنوبول، ونقاط انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني في نيسكوشني، وأوغليدار، ونوفوميخيلوفكا، إضافة إلى حظيرة لمعدات السيارات في أوجليسبوروتشنايا.

وأوضح رئيس المركز الصحفي أنه خلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (ميستا بي) في منطقة نوفوكرينكا، وأصيبت أطقم الهاون في مناطق أوروزهايني ونوفوداروفكا وشمال فلاديميروفكا وشمال نيكولسكوي.

وأضاف تشيخوف: تم تنفيذ ضربات جوية ضد تجمعات القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونيتسك وشختارسكي ونوفومايورسكي وستارومايورسكي وأوروزايني. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من دون طيار من طراز فالكيري للاستطلاع.

وكان الجيش الروسي عرض مشاهد لتدمير مدرعات أوكرانية قرب رابوتينو، حيث قام الجنود الروس بتنفيذ رمايات نارية دقيقة على مدرعات القوات الأوكرانية، والتي تم تدميرها بشكل جيد، من مواقع مخفية ومحصنة جيداً.

ويتعامل أفراد طاقم الدبابات مع أهداف على مسافات مختلفة على مسافة تصل إلى 10-12 كيلومتراً، وفي هذه الحالة، يتم الاعتماد على الاستطلاع الجوي.

ويغير الطاقم موقعه على الفور بعد كل عملية إطلاق، لكي يتم تجنب الرد من العدو على الموقع نفسه.

وقال نقيب قائد وحدة الدبابات الروسية: لديهم الكثير من التكنولوجيا الغربية، أما نحن فبمفردنا، ونتعامل بشكل طبيعي، ولدينا دبابات بمدفع أطول لذلك نحن لسنا خائفين من كل معداتهم.

وفي السياق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في بيان، صباح اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت ماكيفكا ودونيتسك (منطقة تشيرفونوغفارديسكي) بـ3 قذائف عنقودية عيار 155 ملم من ذخائر الـ«ناتو» . وفي منطقة كارلوفكا، مدينة دونيتسك «مقاطعتي كويبيشيف وكييف» تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم.

وتقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلن الاستقلال عن كييف بعد الانقلاب الذي وقع هناك، تعرضت هذه المنطقة لقصف منتظم من قبل قوات الأمن الأوكرانية.

وتعتبر الحافة الشمالية للمنطقة هي المطار، الذي تم تدميره بالكامل نتيجة شهور من القتال، وماكيفكا هي مدينة تابعة لدونيتسك، مجاورة لها من الشمال الشرقي.

تستخدم دول «ناتو» مدفعية 155 ملم. حيث زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر “إم 777” بعيدة المدى من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.

أيضا تم تزويد القوات الأوكرانية بالمدفعية ذاتية الدفع الألمانية «بي زد 2000» ومدفعية «كراب» البولندية والفرنسية «قيصر».