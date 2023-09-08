موسكو تعلن فشل واشنطن بتعطيل بناء محطة كهروذرية في بنغلادش

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة فشلت في محاولتها تعطيل توريد المعدات اللازمة لبناء محطة روبور الكهروذرية في بنغلادش.

وقال لافروف خلال لقاء في السفارة الروسية مع ممثلي رابطة خريجي الجامعات السوفيتية والروسية في بنغلاديش اليوم: “لقد حاولوا تعطيل العمل في مشروع بناء محطة روبور الكهروذرية وقامت الولايات المتحدة بإدراج 69 سفينة روسية في قوائم عقوباتها لمنع استخدامها في نقل المعدات اللازمة”، مشدداً على أن هذا الأمر هو استعمار في شكله الحديث.

وأضاف لافروف: “عثرنا مع الأصدقاء البنغاليين على سفن أخرى تقوم الآن بنقل وتسليم المعدات في الموعد المحدد”، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يجري حفل تسليم الدفعة الأولى من الوقود النووي في تشرين الأول المقبل حيث يسير كل شيء حسب الخطة.

وتم عام 2015 التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة بمفاعلين وبطاقة إجمالية 2400 ميغاوات على بعد 160 كيلومتراً من دكا عاصمة بنغلاديش.