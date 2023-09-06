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وزير الصناعة يوجه مديري الصناعة بتدقيق التراخيص والسجلات الصناعية

تشرين:
وجه وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مديري الصناعة في المحافظات بضرورة التدقيق بالتراخيص والسجلات الصناعية ومتابعة واقع المنشآت الصناعية ومدى مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية السورية والصعوبات والمعوقات التي تواجهها ومتطلبات النهوض بواقع العمل الصناعي.
عقد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر وناقش الوزير جوخدار، خلال اجتماع عقده مع مديري الصناعة في المحافظات، واقع العمل في مديريات الصناعة والخطوات التي تم إنجازها في التحول إلى نظام أتمتة العمل الصناعي والسجلات الصناعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إضافةً إلى أتمتة الخدمات المقدمة للصناعيين في كافة مديريات الصناعة.

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