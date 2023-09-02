رأفةً بالمتقاعدين.. نقل الأضابير التأمينية لموظفي الإدارات المركزية إلى تأمينات السويداء مطلب عمالي محق

تشرين – طلال الكفيري:

لا يزال موظفو الإدارات المركزية، التي لها فروع في السويداء ” المصارف – فرع إكثار البذار- هيئة تنمية البادية – شركة المشاريع المائية .. إلخ» يسعون جاهدين عن طريق اتحاد عمال السويداء لنقل الأضابير التأمينية الخاصة بهم إلى تأمينات السويداء، لكونها ما زالت تقبع في تأمينات دمشق وحلب.

عدم نقل هذه الأضابير إلى السويداء حمل موظفي هذه الدوائر، ولا سيما عند إحالتهم إلى التقاعد أعباء مالية وإرهاقات جسدية كبيرة، عند إنهاء معاملة التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية، لكون ذلك سيتطلب منهم الذهاب إلى دمشق أو إلى حلب كعمال إكثار البذار لإكمال معاملاتهم، وهذا يرتب عليهم الكثير من المشقة ولا سيما أن إنهاء المعاملة قد يستغرق عدة أيام.

وللتخفيف من معاناتهم بعد سنين خدماتهم يطالب هؤلاء العمال بضرورة نقل أضابيرهم التأمينية إلى السويداء، لتخفف عن كواهلهم التعب والإرهاق.

رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أشار لـ« تشرين» إلى أن اتحاد عمال السويداء، وبهدف التخفيف من الأعباء المالية والجسدية التي سيتكبدها الموظفون عند التقاعد، قام بتسطير العديد من الكتب البريدية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، متضمنة نقل كل الأضابير التأمينية المتعلقة بهؤلاء العمال إلى تأمينات السويداء، لكون عدم نقل هذه الأضابير له العديد من الانعكاسات السلبية على عمال هذه الدوائر وخاصة عند إحالتهم إلى التقاعد، لكون معاملة التقاعد تستغرق وقتاً طويلاً وهذا سيرغم المتقاعد على الذهاب أكثر من مرة إلى حلب أو دمشق، ما سيضطره للمبيت على نفقته الخاصة، وهذا سيرتب عليهم أعباء مالية كبيرة.